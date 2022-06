Alfredo Clúa, escollit candidat del PSC a l'alcaldia de Cambrils

Aquesta tarda ha tingut lloc l'assemblea de l'Agrupació socialista que ha donat llum verda al nomenament

Actualitzada 16/06/2022 a les 20:39

El PSC ha proclamat aquest dijous al nou candidat a l'alcaldia de Cambrils. Es tracta d'Alfredo Clúa, actualment regidor de Recursos Humans a l'Ajuntament de Cambrils, i que ja havia estat en l'anterior mandat exercint com a regidor d'Esports. Clúa és enginyer tècnic electrònic i té 53 anys.Clúa, ha assenyalat que «em prenc aquest nomenament amb una gran responsabilitat» i ha afegit «vull reivindicar i recordar tot allò que tants companys abans de nosaltres han viscut i han lluitat pel PSC i per la nostra ciutat. Tornarem a lluitar per seguir construint aquesta ciutat que ja hem ajudat a construir des de fa molt temps», apuntava.L'alcaldable, en el seu discurs davant la militància, ha explicat que «Em presento amb la il·lusió i la convicció de ser el proper alcalde de Cambrils i que d'aquesta manera, amb la nostra força companys i companyes demostrem la capacitat de treball, contagiem d'idees i fem valdre el nostre esforç per aconseguir liderar aquest projecte socialista ple d'il·lusió».A l'assemblea, també han estat presents responsables comarcals i territorials del PSC al Camp de Tarragona per donar suport al nou candidat, que pren el relleu a Ana López, dues vegades alcaldable per la formació.