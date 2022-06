Repsol activa la torxa de seguretat per una aturada de seguretat

La flamarada causa una columna de fum visible a gran distància

Actualitzada 15/06/2022 a les 14:08

Una gran flamarada cremava aquest dimecres en una de les torxes del complex industrial de Repsol a Tarragona, al polígon petroquímic nord. Segons han confirmat fonts de la companyia, s'ha hagut d'activar la torxa de seguretat a causa d'un problema amb un compressor de la planta d'etilè.La unitat automàticament s'ha parat i, com a mecanisme de seguretat, s'ha activat la torxa d'emergència, amb una flamarada i una columna de fum negre visible des de diferents punts del territori. Les torxes s'activen en moments puntuals com poden ser les parades de les unitats productives. L'aturada no programada s'ha iniciat a les 12.15 hores. La companyia, que n'ha informat al 112, espera resoldre la incidència i donar la situació per normalitzada en breu.