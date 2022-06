Les obres per arranjar l'AP-7 a l'alçada de l'antic peatge troncal de Vila-seca comportaran tres dies de talls

Les tasques són per millorar la pavimentació

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) farà obres per arranjar el paviment de l'AP-7 a Vila-seca. Els treballs seran al punt quilomètric 258,5, on hi havia l'antic peatge troncal, i comportaran tres dies de talls. Seran aquest dijous 16 de juny, el dilluns 20 i el dimarts 21, de set del matí a deu del vespre. Així, tant en sentit sud com en sentit nord, es passarà de dos carrils de circulació a un.



Per evitar les restriccions els usuaris podran fer servir les sortides de Reus, Vila-seca i Cambrils.