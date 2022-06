Inversió històrica a Montblanc per recuperar el celler cooperatiu de Cèsar Martinell

Així, la part d'edifici original obra de Cèsar Martinell, que és l'àmbit orientat cap al sud, es conservarà íntegrament, inclòs el conjunt de tines modernistes. Es rehabilitarà la teulada, el terra, la il·luminació, els banys i els tancaments. Aquest espai més primitiu i estret entre les tines originals es destinarà a zona d'exposicions temporals.

Pel que fa a l'espai contigu que es va aixecar posteriorment i es va omplir amb més tines, a l'any 1945, s'enderrocarà l'interior per aconseguir una àmplia zona d'ús plurifuncional. En aquest àmbit, l'obra estructural també va ser projectada per Martinell, però l'interior ja no era de l'arquitecte. També s'arranjaran l'estructura i els tancaments.

El pressupost s'enfila als 1.790.482 euros. «Crec que és el projecte, que jo recordi, amb més quantia econòmica que ha fet mai l'Ajuntament de Montblanc en la història», afirma l'alcalde Josep Andreu. Fins ara el projecte més costós havia estat la reconstrucció del claustre del temple de Sant Francesc, amb 1.540.000 euros de pressupost.

Ara l'Ajuntament de Montblanc resta a l'espera dels ajuts del Programa d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics per a Entitats Locals (Pirep Local) del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, una convocatòria que es resoldrà entre octubre i novembre. L'alcalde confia que es puguin iniciar les obres de rehabilitació del celler en un any.

La història del celler

L'Associació Agrícola de Montblanc es va constituir en sindicat de Vinyaters l'any 1919, que va encarregar la construcció del celler a Martinell. El 1922 s'acabava l'obra. L'edifici, que conté 24 tines de ciment i 17 cups, és fet de maó vist i a la façana posterior, que dona a la muralla de Santa Tecla, hi destaca el dipòsit elevat damunt quatre peus inclinats.

Protegit com a bé cultural d'interès local, l'edifici dels Vinyaters està encarat a la via del tren. Les dovelles de la porta principal són les de la portalada de l'antiga plebania. Fa anys al celler s'hi havia fet una primera intervenció que va permetre l'obertura de l'Oficina de Turisme i de l'agrobotiga. També recentment es va dur a terme la rehabilitació d'una part de la teulada.