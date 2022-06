Els treballadors de BASF convoquen vaga pel 27 de juny i el 4 de juliol

El Comitè d'Empresa de la companyia BASF amb seu a la Canonja ha anunciat la convocatòria de dues jornades de vaga, el 27 de juny i el 4 de juliol, dins de la reivindicació de millores salarials que mantenen des de fa setmanes.Segons han indicat en un comunicat els treballadors, el passat dilluns l'empresa va anunciar que es tornava a obrir una taula de negociació amb els treballadors que, al capdavall, no ha durat gaire.«Quan els treballadors reclamen una pujada salarial d'acord amb l'increment del cost de la vida, la Direcció, amb salaris de fins a 200.000 € (sense comptar variables), ens acusa d'irresponsables per no voler signar un acord, sens dubte insuficient, que ja s'ha signat a la resta de centres de BASF a Espanya», expliquen des de fons sindicals per justificar el trencament de les negociacions.El president del comitè i representant del sindicat STR, Miquel Lillo considera que, «amb aquesta mesura la direcció de BASF pretén dilatar el procés de negociació i desanimar la plantilla».