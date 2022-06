Cambrils aprova el projecte d'una nova rambla que justifica l'enderroc de l'antiga estació

Com preveu el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), es construirà un nou tram de rambla, que també tindrà un passeig de vianants central, carril bici i dues calçades laterals. La nova mitjana central de la cruïlla amb el carrer Verge de Montserrat, on hi havia l'estació, farà la transició entre les dues avingudes i s'obrirà un nou passeig de vianants pel centre de la rotonda a la cruïlla del passeig Horta de Santa Maria i l'avinguda de la Llosa.

Les obres preveuen demolir l'aglomerat asfàltic de diversos punts, enderrocar el mur de pedra i formigó que hi ha a les andanes, trasplantar alguns arbres, pavimentar voreres, i construir passos adaptats, l'enllumenat, la instal·lació de la xarxa de reg i els parterres, entre altres.