A l'hospital de Valls totes les dones que donin a llum tindran habitacions individuals

El Pius Hospital, on cada any neixen més de 300 nens, compta ara amb 14 estances individuals

Actualitzada 15/06/2022 a les 18:54

Aquest mes de juny el Pius Hospital de Valls ha estrenat tres noves habitacions individuals, que s'han sumat a les 11 que ja hi havia. Un dels àmbits més beneficiats per aquesta ampliació serà el de l'àrea de Parts ja que, amb les noves habitacions, el Pius Hospital pot garantir ja que la totalitat de famílies que donin a llum al centre sanitari vallenc disposin d'habitacions individuals.Aquest dimecres han visitat les noves habitacions l'alcaldessa de Valls, Dolors Farré, acompanyada pel president del consell d'Administració de l'Hospital, Martí Barberà, la gerent del centre, Noemí Nieto, i altres responsables del Pius.Cada any neixen al Pius més de 300 infants i, tot i la davallada generalitzada de la natalitat a Catalunya, en el cas de l'Hospital de Valls el nombre de naixements pràcticament s'ha mantingut estable en els últims dos anys.