Retiren el tren accidentat a Vila-seca i es normalitza el servei a les línies R14, R15 i R16

Renfe aparta el comboi durant la matinada per la complexitat dels treballs i no interferir en l'activitat dels usuaris

Actualitzada 14/06/2022 a les 11:03

Tècnics de Renfe han retirat aquest dimarts a la matinada el tren de Vila-seca que es va accidentar diumenge i ha quedat normalitzat el servei a les línies R14, R15 i R16 de Rodalies, segons informa l'operador ferroviari.



Durant la jornada de dilluns, en el tram afectat per l'accident es va operar en via única i això va comporar retards i dificultats en el servei.

Renfe va explicar que retiraria el comboi de nit per «la complexitat dels treballs» i per «no interferir» en el servei de viatgers. Els Mossos d'Esquadra estan investigant les causes del xoc frontal entre una locomotora i un tren de Rodalies, que va causar diversos ferits. 29 persones van ser atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), entre els quals hi havia inicialment sis ferits greus. D'aquests, quedava aquest dilluns a la nit una persona ingressada a l'hospital, amb pronòstic «no greu».