Repsol invertirà 35 MEUR al Morell en una nova planta per fabricar cables

Les noves instal·lacions del complex industrial de Tarragona es posaran en marxa l'any 2024

Actualitzada 14/06/2022 a les 17:07

Repsol construirà una nova planta per a la fabricació de polietilè reticulable (XLPE) al complex industrial de Tarragona, ubicat al Morell (Tarragonès). La companyia invertirà més de 35 milions d'euros en la construcció d'unes instal·lacions que tindran una capacitat de 27.000 tones anuals i que es posaran en marxa a mitjans de l'any 2024. El polietilè reticulable és un polímer usat en l'aïllament de cables, situat entre el conductor i les capes protectores exteriors, que s'utilitza per a la fabricació de cables d'alta i molt alta tensió. La multinacional assegura que subministrarà aquest producte «d'última generació» a qualsevol part del món per garantir «els més alts estàndards internacionals als cables produïts».