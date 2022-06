Montblanc rectifica una 'errada comptable' i ja no tancarà el 2021 amb més d'un milió en negatiu

Amb una liquidació positiva i un coeficient d'endeutament del 26%, l'alcalde de Montblanc, que governa en minoria, ha volgut rebatre les crítiques de grups a l'oposició i llançar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania. Segons el consistori, el pagament a proveïdors es fa a 13 dies. L'Ajuntament pretén esvair aquesta «imatge irreal» que s'havia donat des de l'oposició, que parlava d'una situació financera «nefasta».

«Un gir copèrnic als comptes»

El fet d'haver comptabilitzat aquestes pòlisses de crèdit, quan no se n'havia fet ús, ha donat peu a aquest balanç erroni que ara el consistori ha rectificat, amb l'ajut de l'interventor municipal i de comptables externs. «Mai uns comptes han estat tan revisats», ha assegurat l'alcalde.

«I el salt és molt important, un gir copèrnic», afegeix Andreu. Fa uns mesos es va incloure com a resultat negatiu els 500.000 i els 600.000 euros que el consistori té concedits en concepte de pòlisses de crèdit, que no havien estat utilitzades i per tant el saldo d'aquestes pòlisses era de zero.

L'any 2020 també es va tancar amb un romanent de tresoreria negatiu de més de 2 milions d'euros. El govern d'Andreu creu que, amb la revisió feta enguany, aquest càlcul també podria haver experimentat una reducció considerable i reduir el balanç a un milió i escaig en negatiu.