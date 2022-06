La Festa de Sant Pere de Cambrils torna amb revetlles, foc i tradició marinera

El seguici festiu del 29 de juny es farà a la tarda

Actualitzada 13/06/2022 a les 23:29

La Festa Major de Sant Pere torna a Cambrils carregada de revetlles, concerts, foc, diversió i d'actes tradicionals per rememorar els orígens mariners de la vila. Les principals novetats de la festa són el primer Festival de Percussió organitzat pels Timbalers de la Farnaca i la Colla Gegantera Tota l'Endenga; la modificació de l'horari del Seguici de Sant Pere, que enguany es farà a la tarda; els canvis d'ubicacions de les revetlles, l'arribada de la Flama del Canigó i la Trobada de Bèsties de Foc; i el protagonisme de la plaça Mossèn Batalla com nou escenari o punt d'inici d'algunes de les activitats programades.

La regidora de Joventut va destacar ahir la il·lusió del jovent per tornar a organitzar activitats després de l'aturada i va presentar la Revetlla Jove que se celebrarà el dissabte 2 de juliol a la platja del Regueral, al costat del Pi Rodó, amb els grups Band-idos Perersions, Ready To Rock i Dj Ceba. Per part de les entitats, Oriol Esteve de l'Arjau Vela Llatina va parlar de la Festa de l'Ormeig, la recreació d'oficis antics relacionats amb a pesca tradicional i el lliurament de la bandera a l'embarcació Bonamar; i Marc Gibert dels Diables Cagarrieres va explicar els detalls de l'arribada de la Flama del Canigó del 23 de juny, que enguany es trasllada al Parc del Pescador, i la tercera Trobada de Bèsties de Foc, que es farà al passeig de les Palmeres. A continuació, Joan Sedó dels Timbalers de la Farnaca va presentar la primera edició del Festival de Percussió del 2 de juliol, que serà biennal, comptarà amb la participació de colles d'arreu del Principat, i col·laborarà amb la campanya #pelsvalents contra el càncer infantil amb la venda de polseres. Per la seva part, Marc Luque dels Xiquets de Cambrils va parlar de la Diada Castellera del 2 de juliol que els castellers locals compartiran amb la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona a la plaça de les Remendadores.

Com és tradicional, la Festa Major començarà el 23 de juny amb l'arribada de la flama del Canigó. La festa s'allargarà al pàrquing del Parc del Pescador amb la Revetlla de Sant Joan, que enguany ballarà amb l'Orquestra Venus. A l'aparcament del Parc també s'hi celebraran la Revetlla Infantil amb Disco Xics el 27 de juny i la Revetlla de Sant Pere amb l'Orquestra Swing Latino el 28 de juny. La Diada de Sant Pere es despertarà a les 8.30 hores amb les matinades pels carrers del Port. Posteriorment, hi haurà la missa major en honor a Sant Pere i la ballada de sardanes. Com a novetat, el seguici festiu de Sant Pere es farà a la tarda, després de la bona acollida que va tenir el seguici estàtic de l'any passat amb aquest nou horari. Així doncs, els elements festius sortiran a les 18 hores des de la plaça Mossèn Batalla pels carrers del port i la missa serà a les 19 hores. En sortir de missa, la cercavila anirà fins al port i a les escales del Mollet del Rec es faran els balls per part de les diferents entitats. També s'ha programat un espectacle infantil el 27 de juny a la pèrgola del Parc del Pescador.