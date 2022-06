BASF continuarà negociant amb els treballadors

L'aplicació del conveni general de la Indústria Química centra el debat

Actualitzada 13/06/2022 a les 22:49

L'empresa BASF a Tarragona continuarà negociant amb la representació sindical el pacte d'aplicació del conveni general de la Indústria Química, signat entre Feique i els sindicats majoritaris l'any 2021 i vigent fins a 2023. Com és habitual, BASF negocia amb els comitès de cada centre de treball una millores respecte al conveni general que guia les polítiques laborals dins del sector. Aquest acord, que millora les condicions estipulades pel conveni marc, ha estat signat ja en la totalitat de la resta dels centres de treball que la companyia té a Espanya.

Segons el comunicat enviat per la multinacional, el conveni general de la Indústria Química ha convertit al sector químic en un dels millor retribuïts del país, amb un sou mitjà pròxim als 40.000 euros anuals (un 63% més que la mitjana nacional), una taxa de contractació indefinida del 94% i un important paquet de beneficis socials addicionals al salari (prima, plusos, pla de pensions i assegurança mèdica, entre d'altres). Addicionalment, BASF ofereix condicions per sobre del conveni, que són negociades amb els comitès d'empresa de cada centre de treball.

Els treballadors de BASF que estaven tancats a la seu de la companyia van donar per finalitzada l'acció de protesta el passat divendres. Després que hi hagués converses amb la direcció, van decidir posar punt i final a la protesta per escoltar una nova proposta econòmica de l'empresa.