Un conseller plega del Consell de l'Alt Camp criticant a treballadors: «En una empresa privada ja serien al carrer»

L'ens acumula una denúncia a Inspecció de Treball i s'investiguen casos d'assetjament laboral

Actualitzada 13/06/2022 a les 11:08

El Consell Comarcal de l'Alt Camp investiga possibles casos d'assetjament laboral a alguns membres de la plantilla. Després d'un any i mig de conflicte intern, l'ens ha encarregat una auditoria per esclarir els fets. Segons ha pogut saber l'ACN, Inspecció de Treball de la Generalitat ha rebut una denúncia per suposat assetjament. La situació tensa que es viu dins de la institució ha desencadenat la dimissió del conseller de Serveis Socials, Josep Ruiz, que va oficialitzar la seva renúncia en el darrer plenari. «La gent té por d'anar a treballar al Consell», afirma l'exconseller. L'ens comarcal ja té el resultat de l'auditoria externa, que encara no ha fet pública per una qüestió burocràtica que s'espera resoldre en una setmana.

Encara en el càrrec, Ruiz va presentar quatre informes per obrir expedients sancionadors contra quatre empleats davant «la situació que s'està vivint» des de fa més d'un any i mig. Els dos primers informes els va entregar el 29 d'abril i els altres el 5 de maig, després d'alertar, diverses vegades, de la problemàtica al president del Consell, Mateu Montserrat. Tot i l'existència d'aquests informes, l'exconseller apunta que encara no s'haurien tramitat els expedients per sancionar els empleats en un ens on no es disposa d'un departament de recursos humans propi, àmbit que assumeix directament la gerència.

Ruiz lamenta que l'assessoria encarregada de fer l'auditoria no hagi escoltat la seva versió dels fets i que només hagi parlat amb la plantilla i la gerència. «En el moment que em vaig tornar més crític amb la situació, el president em va demanar que em mantingués al marge de tots els temes de la meva àrea», assegura Ruiz i afegeix que s'ha sentit com «un zero a l'esquerra». Per aquest motiu, va decidir plegar i va oficialitzar la seva renúncia en l'últim ple, celebrat el passat 30 de maig, malgrat que es manté com a membre de la institució. Martí Barberà, vicepresident segon serà la persona que ocuparà el seu càrrec.

Ruiz denuncia que hi ha hagut cinc treballadors de baixa per estrès dins la seva àrea: «Tenen por de venir al Consell perquè hi ha un grup que els amenaçava; el president no ha fet el que havia de fer». Així mateix, remarca que hi ha ajuntaments de la comarca descontents amb els serveis prestats des del Consell perquè, diu, «no compleixen» amb la feina. «En una empresa privada ja serien al carrer; en canvi, a l'administració pública sembla que puguin fer el que els doni la gana», afegeix. Amb tot, es mostra esperançat amb el resultat de l'auditoria i confia que es resolgui aquesta problemàtica.

Els resultats de l'auditoria

El Consell Comarcal ha contractat una assessoria externa perquè investigui si s'han produït casos d'assetjament laboral entre l'equip dels Serveis Socials. En declaracions a l'ACN, el president de l'ens, Mateu Montserrat, ha evitat confirmar si es tracta de casos d'assetjament laboral fins que no estigui enllestida l'auditoria. «Estic totalment d'acord que aquestes coses van a poc a poc, quan se sàpiga ja es dirà el que hi ha; ara és parlar per parlar i és absurd perquè no sabem que sigui ni una cosa ni una altra», sosté.

Mateu Montserrat també subratlla que aquestes «situacions» necessiten seguir protocols i que requereixen els seus tempos. El resultat de l'auditoria es donarà a conèixer en qüestió de dies, ja que divendres passat la secretària de l'ens -que està fent una substitució- no tenia l'autorització de l'administració local per obrir els resultats.

Segons el president del Consell de l'Alt Camp, si es confirmen els casos, la institució actuarà en conseqüència als »protocols de seguretat». Pel que fa a la recent dimissió del conseller de Serveis Socials, Montserrat afirma que és «respectable» i que tothom pot «plegar» si no està conforme amb l'actuació de la direcció de l'organisme.