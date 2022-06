Retiren la locomotora accidentada en xocar amb un tren regional a Vila-seca

Els Mossos d'Esquadra fan sobrevolar drons per investigar les causes del sinistre d'aquest diumenge

Arran de la incidència, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre 29 persones, 21 de les quals van ser trasllades a un centre sanitari. D'aquestes, sis van resultar ferides greus i van ser desplaçats als hospitals de Santa Tecla i Joan XXIII, i 14 lleus, que van anar a Cambrils, Salou i Vila-seca.

Els operaris han treballat durant tot el matí d'aquest dilluns per retirar la locomotora de Ferrocarrils accidentada en xocar amb un tren de passatgers anit a pocs metres de l'estació de Vila-seca (Tarragonès). La locomotora s'ha tret de la via quan passaven cinc minuts de dos quarts de dues d'aquest migdia. La màquina està llogada a l'empresa Cargometro, participada en un 51% per FGC i l'altre 49% per Captrain. Ara, els treballadors d'Adif, de Renfe i de la companyia, continuaran treballant per retirar el regional. Els Mossos d'Esquadra han inspeccionat el lloc dels fets i han fotografiat els combois sinistrats i també ha fet sobrevolar uns drons per esclarir les causes de l'accident ferroviari.