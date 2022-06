La locomotora accidentada a Vila-seca venia de fer un manteniment a les rodes

La màquina, de Ferrocarrils de la Generalitat, estava llogada a Cargometro

Actualitzada 13/06/2022 a les 10:41

La locomotora de Ferrocarrils accidentada aquest diumenge a la nit en xocar amb un tren de passatgers està llogada a l'empresa Cargometro, participada en un 51% per FGC i l'altre 49% per Captrain. En el moment de la col·lisió, la màquina, propietat de FGC, tornava de fer un manteniment de perfilat a les seves pròpies rodes, un procés que duu a terme periòdicament per fer front al seu desgast. Segons han explicat fonts de FGC, els trens de mercaderies que operen amb Cargometro ho fan sota la llicència ferroviària i el certificat de seguretat de Captrain, empresa a la qual també pertanyen els maquinistes. D'altra banda, FGC també ha afirmat que per treure més conclusions del sinistre cal disposar de tota la informació de la investigació.

Cargometro té un contracte des del 2010 per al transport de components de vehicles per a la Seat, entre les instal·lacions de Zona Franca i Martorell. Per això, lloga el material mòbil a Ferrocarrils d ela Generalitat i encarrega a Captrain la circulació de trens i la seva conducció, maniobres, gerències i administració de la societat.

Mentrestant, la circulació ferroviària entre Tarragona i Cambril/Reus s'ha restablert per una via en l'inici del servei aquest dilluns després de l'accident. D'aquesta manera, es recupera el servei a les línies R15 (Barcelona-Reus/Móra) i R16 (Barcelona-Tortosa). L'altra via romandrà inoperativa mentre els tècnics treballen per retirar el regional que va xocar contra una locomotora de mercaderies.

Com a conseqüència de l'accident, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre 29 persones, 21 de les quals van requerir trasllat a un centre sanitari. D'aquestes, sis van resultar ferides greus i van ser traslladades als hospitals de Santa Tecla i Joan XXIII, i 14 lleus, que van anar a Cambrils, Salou i Vila-seca.

D'altra banda, el succés està senti investigat per Adif i pels Mossos d'Esquadra. En aquest sentit, Ferrocarrils de la Generalitat, propietària de la locomotora i del 51% de Cargometro, ha assegurat que «cal esperar» a tenir tota la informació de la investigació.

En una piulada el cos policial ha explicat en una piulada aquest dilluns al matí que ha activat els drons per fer una inspecció al lloc on es va produir l'accident.