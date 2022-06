L'skyline marítim de Torredembarra recuperarà la figura de l'Alfa i Omega

Una rèplica de l'escultura de Bartolozzi es tornarà a col·locar al bloc de la platja per votació ciutadana

Actualitzada 13/06/2022 a les 13:07

Una rèplica de l'Alfa i Omega de l'artista Rafael Bartolozzi serà l'escultura que s'ubicarà al Bloc i Torredembarra recuperarà una de les siluetes més emblemàtiques de l'skyline marítim de la Costa Daurada.Aquesta ha estat l'opció més votada per la ciutadania que ha participat en el procés de consulta 'Què hi vols, al Bloc'? que ha convocat l'Ajuntament de Torredembarra. Han votat un total de 2.270 persones, el que representa un 15 % del cens total (15.402). 1.373 vots se'ls ha emportat l'opció de l'Alfa i Omega (un 60,48 %) i 897 la Piràmide (39,52 %).L'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, i la regidora de Participació Ciutadana, Marga Rovira, han donar a conèixer el resultat del procés aquest matí, a la Biblioplatja, ubicada al pg. Colom, a l'alçada del Bloc, després que aquesta mitjanit s'hagi tancat el termini per a poder emetre el vot.Tal com ha anunciat l'alcalde aquest dillins, properament, l'Ajuntament és reunirà amb la família de l'artista Rafael Bartolozzi per posar fil a l'agulla en la redacció del projecte, pas previ per a una posterior licitació i execució.L'Alfa i Omega original es va instal·lar ala platja de Torredembarra l'any 1999, amb motiu de la trobada d'alcaldes i alcaldesses dels Països Catalans per commemorar els 20 anys d'ajuntaments democràtics. L'escultura, però, es va desmuntar l'any 2018 a causa del deteriorament del material.Alfa i Omega és una estructura metàl·lica de 12 metres d'alçada i de 6.900 quilograms aproximadament. Per a fer-ne la rèpolica, es proposa la seva fabricació amb xapes d'acer al carboni de 15/20 mm de gruix. El cost aproximat és de 153.500 €, tot i que el preu pot variar d'acord amb el valor del metall als mercats en el moment de la compra. Serà necessari un manteniment de l'escultura cada 5 anys, amb un cost aproximat de 20.000 €.