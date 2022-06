Fins a 8 operadores podran oferir cotxes de lloguer a les estacions de tren de Camp i Reus

Quedaran reservades diverses places d'aparcament per aquests vehicles, alguns d'ells, elèctrics

Adif i Adif Alta Velocitat reforcen la seva estratègia de mobilitat sostenible en les seves estacions, amb l'adjudicació a 8 operadors -tres marques més que en la licitació anterior- de l'arrendament de 102 locals en 50 estacions, amb places d'aparcament adscrites, destinats a l'activitat de lloguer de vehicles sense conductor en les estacions de ferrocarril.El servei començarà a prestar-se pels adjudicataris a partir de l'1 de juliol i en el cas de les comarques de Tarragona les estacions que disposaran d'aquest servei seran les de l'AV Camp de Tarragona i l'estació de trens de Reus.Pel desenvolupament d'aquesta activitat, Adif i Adif AV rebran una renda fixa de 39,8 milions d'euros durant els pròxims cinc anys. Aquest import es completarà amb una renda variable, que representarà entre el 3% i el 4,5% de la facturació de l'operador en cada estació. L'import de licitació va ser de 20,8 milions d'euros.Segons expliquen des d'Adif i Adif AV, l'activitat de lloguer de vehicles respon a un nou model d'explotació comercial, «que transformarà les estacions de viatgers en centres de vida en un entorn de mobilitat sostenible, i s'emmarca en el Projecte Ecomilla; una iniciativa que té com a objectiu la creació d'àrees de zero emissions entorn de les estacions».Dins aquest projecte Ecomilla Adif ha començat la implantació de punts de recàrrega per vehicles elèctrics a 80 estacions de l'Estat i ha desenvolupat una xarxa d'aparcaments segurs de bicicletes (que s'ha iniciat a Madrid Chamartín) i que tindrà continuïtat a altres indrets.