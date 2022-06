Els transportistes de Tarragona denuncien que se'ls està criminalitzant pels accidents a l'AP-7

La FEAT recorda que ja negocien limitacions puntuals i que les retencions també es produïen abans de la pandèmia

Actualitzada 13/06/2022 a les 17:44

La Federació d'Autotransport de Tarragona (FEAT) ha rebutjat imposar restriccions al tràfic pesat per circular per l'autopista AP-7 i ha recordat que els van obligar a anar per aquesta via abans de l'alliberament dels peatges.L'alliberament de peatges de l'AP-7 ha suposat un increment de tràfic acompanyat de més accidents i més retencions, per la qual cosa la Generalitat es planteja restriccions per usar aquesta via.La FEAT denúncia que es «culpabilitza» i «criminalitza» als camions d'aquesta situació, per la qual cosa assenyala que, encara que era «evident» que l'autopista augmentaria el trànsit quan fos gratis, «les administracions no van fer res».També recorden que ja els obligaven a circular per les autopistes en considerar «perilloses» les carreteres nacionals abans de suprimir els peatges.Després d'un any de la supressió de peatges, els camioners critiquen que encara hi ha obres en marxa per condicionar els antics peatges troncals i no s'ha millorat la capacitat de les àrees de servei.A més, retreuen que no s'hagi previst ampliar l'autopista amb un tercer carril en «els trams on no tenim alternativa» al no haver-se transformat una carretera.La FEAT torna a fer una crida a invertir més en les vies públiques i reitera que negocien des de fa anys amb el Servei Català de Trànsit (SCT) l'aplicació de restriccions concretes per millorar la fluïdesa del tràfic, però rebutja de pla «restriccions genèriques».En aquest context, insten l'SCT a prendre mesures consensuades en taules de treball amb les associacions de transport i fugir de «la improvisació» i «l'oportunisme».