Els adults del futur treballen el present

L'escola Sant Bernat Calvó ha guanyat el premi Zinkers a Catalunya de la Fundació Repsol

Actualitzada 12/06/2022 a les 20:06

El Teatro Real de Madrid va acollir, el passat 10 de juny, l'entrega de guardons de la primera edició dels Premis Zinkers, impulsats per la Fundació Repsol. Allà hi va ser Cristina de Castro, docent de l'escola Sant Bernat Calvó de Vila-seca, que va recollir el premi al Millor centre de primària de Catalunya.

Zinkers és la plataforma educativa digital de la Fundación Repsol sobre transició energètica, mobilitat sostenible i economia circular. Per optar a un dels premis, els centres educatius participants havien de demostrar tot allò que han après els seus estudiants gràcies als continguts que els proporciona Zinkers. «Els alumnes de 5è de Primària de l'escola Sant Bernat Calvó de Vila-seca es van convertir en exploradors de l'energia a través del temps, fent viatges al passat per entendre el present i inventar el futur. Tot, amb l'objectiu d'investigar la seva relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030», expliquen des del centre.

La missió dels alumnes, detallen, va ser comprendre l'origen del concepte desenvolupament sostenible i l'economia circular com una de les estratègies més eficients per gestionar els recursos, l'energia i fomentar el consum responsable. Per aquest motiu, i com a part del treball, els nens i nenes van visitar la Deixalleria de Vila-seca, on van entrevistar a la seva guia, que hi treballa. «Van arribar a la conclusió que hi ha molts recursos a l'abast per dur a terme l'economia circular i que cada vegada hi ha més població que distribueix millor els residus. Tot i això, hem de continuar fomentant l'ús dels punts verds i de recollida selectiva», afirmen des de l'escola. A més, els alumnes van donar una nova vida a diferents objectes per aprendre a aprofitar al màxim allò que ja no fem servir, treballant les fases de l'economia circular: reparar, reutilitzar, refabricar i reciclar. També van crear un Symbaloo, una pàgina web amb jocs interactius realitzats pels alumnes amb WordWall i vídeos.

El lliurament dels Premis Zinkers a Madrid va comptar amb la presència del president de Repsol, Antonio Brufau, i del secretari d'Estat d'Educació, José Manuel Bar.