El maquinista del Rodalies es va endur els passatgers cap a l'interior preveient el xoc amb la locomotora

Dels ferits només en queda un d'ingressat a l'hospital amb pronòstic 'no greu'

Actualitzada 13/06/2022 a les 18:08

Renfe retirarà el tren accidentat a Vila-seca durant la nit de dilluns a dimarts a causa «de la complexitat dels treballs i per tal de no interferir» en el servei de viatgers, segons ha informat l'operador ferroviari en un comunicat. Hi participaran una vintena de tècnics, un tren buit de la sèrie 448 i un tren-taller. Les tasques està previst que comencin a quarts de dotze de la nit i durin unes quatre hores. Mentrestant, els passatgers afectats pel xoc frontal entre una locomotora i un Rodalies es van recuperant. Així, dels 29 ferits que van ser atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), tan sols en queda un ingressat, amb pronòstic «no greu», a l'hospital de Santa Tecla de Tarragona. Inicialment hi va haver cinc ferits greus.

Tal com ha apuntat Renfe, les tasques de retirada consistiran en que un tren de la sèrie 448 s'acoblarà a l'aparell sinistrat pel costat de Tarragona. Venint des de Reus ho farà un tren-taller. El tren accidentat es portarà al taller de Tarragona per reparar-ne els danys. Un cop s'hagi completat l'operació es podrà tornar a utilitzar la via i recuperar la doble via entre Vila-seca i Reus. Durant tota la jornada en aquest tram s'ha operat en via única, fet que ha comportat retards i dificultats en el servei. La locomotora s'ha tret aquest dilluns al migdia.

Causes del xoc

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes del xoc i durant aquest dilluns han analitzat els combois. Segons ha explicat el portaveu del Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf), Luís Moyano, el maquinista de la locomotora va comunicar al centre de control que tenia una fallada als frens. «El maquinista que portava passatgers va veure un canvi intempestiu de la senyalització, que vol dir que alguna cosa no funciona. Va veure unes llums al fons i va pensar que podia ser un tren que venia de cara», ha concretat.

Moyano ha assegurat que el maquinista del Rodalies va advertir els passatgers que hi havia al primer cotxe i se'ls va endur cap enrere abans de la col·lisió. «Tot apunta a una avaria mecànica dels frens de la locomotora de mercaderies», ha dit. Tot i això ha reconegut que «no hi ha dades i s'ha de fer la investigació», que confia serà «ràpida i veraç» perquè «s'esbrinin les causes i no torni a passar». Finalment, ha defensat l'actuació dels maquinistes, que segons ha afirmat van tenir una actuació «molt meritòria». «Gràcies a això l'accident no ha tingut conseqüències més greus», ha conclòs.