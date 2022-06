El Gremi de la Construcció del Tarragonès, preocupat per la manca de mà d'obra qualificada

L'Associació busca establir aliances entre empreses, universitats i centres de formació professional

Davant la perspectiva que la manca de mà d'obra qualificada en el sector de la construcció pugui frenar el ritme de recuperació d'un sector especialment castigat per les crisis i la pandèmia del coronavirus, el Gremi de la Construcció del Tarragonès s'ha proposat buscar-hi solucions.L'associació i altres actors del sector, com els col·legis professionals, aposten per fomentar la col·laboració entre empreses, universitats i centres de formació professional per aconseguir cobrir els perfils qualificats que comencen a faltar.Per a Joan Romeu, president del Gremi del Tarragonès, «la iniciativa té com a objectiu unir esforços per retenir i atraure talent i donar solucions al teixit productiu del territori».En aquest sentit, el Gremi de la Construcció es posa a disposició dels centres de formació, «per poder iniciar col·laboracions», i ha mostrat la seva intenció de participar en accions orientades a la transferència de coneixement entre universitat i empresa i a la inversa.Per Romeu, «és una llàstima que les empreses que volen incorporar un tècnic a la seva plantilla no ho puguin fer perquè, en molts casos, no han rebut cap oferta. I això també es trasllada a l'administració. La solució a aquesta mancança implica establir aliances amb el sector formatiu del territori».