Balanç de l'accident de trens a Vila-seca: una trentena de ferits, dos de gravetat

Deu afectats han estat traslladats per precaució a diversos centres sanitaris

Actualitzada 13/06/2022 a les 00:44

El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès un total de 30 persones amb contusions i afectacions de diversa consideració entre els passatgers del tren de Rodalies que aquest diumenge al vespre s'ha accidentat a Vila-seca.Segons les dades del mateix SEM, dos dels ferits atesos ho estan de gravetat i 8 en estat menys greu. Aquests 10 s'han traslladat a centres sanitaris: dos al CAP Salou, dos al CAP Cambrils, tres a l'Hospital de Santa Tecla de Tarragona i tres més al Joan XXIII, també a Tarragona.Segons Renfe, l'accident s'ha produït a les 21.50 h per la topada d'una locomotora de mercaderies i un tren regional de la R-16 que anava de Barcelona a Tortosa. 19 dels ferits són de caràcter lleu i els 7 restants estan en estat menys greu. L'operador ferroviari ha assegurat que al tren hi viatjaven unes 75 persones, tot i que Protecció Civil ha informat de 45 passatgers.La topada ha tingut lloc a l'estació de Vila-seca, on s'han traslladat diverses unitats dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La ubicació de l'accident és a tocar del polígon Alba, cap a on s'han dirigit els passatgers en sortir del tren després de l'accident.Fins al lloc també s'han desplaçat per interessar-se pels ferits l'alcalde de Vila-seca, Pere Segura, acompanyat de diversos regidors, i també la delegada del Govern de la Generalitat a Tarragona, Teresa Pallarès.A causa de l'accident ha quedat suspesa tota circulació de trens per Vila-seca, la qual cosa ha interromput les línies R15, R16 i R17, que uneixen Barcelona amb les Terres de l'Ebre i amb Port Aventura. Per això, Renfe està preparant un servei alternatiu per carretera des de Tarragona fins a Móra la Nova, Tortosa i el parc d'atraccions.Per la seva banda, Adif ha anunciat aquest diumenge a la nit que ha obert una investigació sobre l'accident.Els passatgers que han estat atesos in situ i que no han estat traslladats a cap centre sanitari han estat portats fins al seu punt de destí amb diversos autocars que els han recollit al polígon Alba.