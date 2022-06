Afectacions al trànsit per pavimentació dels antics peatges a la sortida de Torredembarra de l'AP-7

També es veuran afectades la N-340 i la T-214

Actualitzada 13/06/2022 a les 12:18

Les obres de recuperació dels vials de l'AP-7 després de l'eliminació dels peatges afecten al trànsit aquest dilluns i demà dimarts. En concret, entre les 7.00 i les 22.00 hores dels dos dies romandrà tancat l'accés per als vehicles que vulguin accedir o incorporar-se a l'AP-7 a Torredembarra (sortida 32) en direcció sud. Això afectarà el trànsit que circula per la N-340, la T-214 i els provinents de Torredembarra i Altafulla i que vulguin accedir a l'autopista direcció València.A més, aquest dilluns també hi haurà restriccions, tot i que sense tall de trànsit, per a la sortida de vehicles que circulen per l'AP-7 direcció Tarragona-Castelló-València i que vulguin sortir direcció N-340, T-214, Torredembarra i Altafulla.