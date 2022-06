Xoc de trens a Vila-seca amb una quinzena de ferits

Un comboi de Rodalies que duia un centenar de passatgers a bord ha topat amb una locomotora

Actualitzada 12/06/2022 a les 23:54

Precisament Protecció Civil ha posat en alerta el pla d'emergències en transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat) arran de l'accident. Els Bombers de la Generalitat han activat 12 dotacions, entre les quals el Grup d'Actuacions Especials (GRAE), i està evacuant els passatgers i revisant els vagons.

ACTUALITZACIÓ: Renfe assegura que el balanç provisional de l'accident de Vila-seca és de 14 ferits de diversa consideració Renfe ha xifrat en 14 el nombre de ferits en l'accident ferroviari d'aquest diumenge a la nit a Vila-seca, on una locomotora de mercaderies de l'empresa Captrain ha col·lidit amb un tren regional de la línia Barcelona-Tortosa de la línia R16 de Rodalies. Segons aquest balanç provisional, aquestes 14 persones han patit contusions de diversa consideració i estan sent atesos pels serveis d'emergències. La topada ha tingut lloc a l'estació de Vila-seca, on s'han traslladat diverses unitats dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). A causa de l'accident ha quedat suspesa tota circulació de trens per Vila-seca, la qual cosa ha interromput les línies R15, R16 i R17, que uneixen Barcelona amb les Terres de l'Ebre i amb Port Aventura. Per això, Renfe està preparant un servei alternatiu per carretera des de Tarragona fins a Móra la Nova, Tortosa i el parc d'atraccions.

Un tren regional de la línia R16 de Rodalies de Catalunya que anava de Barcelona a Tortosa i una locomotora de l'empresa Captrain han col·lidit aquest diumenge sobre les 21.50 hores al baixador de Vila-seca. Segons Renfe, al tren hi havia uns 100 passatgers al comboi i la topada ha deixat 20 contusionats de diversa consideració. L'operador ferroviari ha activat els protocols de seguretat en coordinació amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i Protecció Civil. Adif, per la seva banda, ha explicat que el xoc s'ha produït per un error de frenada de la locomotora de mercaderies i que la circulació per Vila-seca està suspesa en ambdós sentits.