Els Mossos detenen cinc homes per cultiu i tràfic de marihuana amb una gran plantació a l'Alt Camp

El cos ha intervingut més d'un miler de plantes en una zona boscosa de difícil accés dotada d'un sofisticat sistema de regadiu

Actualitzada 12/06/2022 a les 11:04

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Valls van detenir dimecres passat cinc homes d'edats compreses entre els 19 i els 41 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.

A primera hora del passat dimecres, els mossos van portar a terme un dispositiu en una zona boscosa entre Querol i Farena, entitat de població del municipi de Mont-ral a l'Alt Camp, on dies abans s'havia ubicat una possible plantació de marihuana. I és que durant les darreres setmanes, els mossos han portat a terme diversos controls en zones naturals del territori on l'any passat es van localitzar grans plantacions.

De fet, l'any passat ja va es van desmantellar altres plantacions al voltant d'aquest mateix punt pròxim a la carretera TV-7044 aprofitant les característiques i dificultats orogràfiques per accedir-hi. Així, dimecres al matí els agents van dirigir-se a través d'un sender fins al lloc de la plantació i van localitzar una tenda de campanya en la qual hi havia un home amb diversos telèfons mòbils.

De les comprovacions efectuades, es va poder determinar que es tractava d'un punt de vigilància avançat per tal de poder avisar la resta d'integrants del grup en cas de ser detectats.

Els mossos es van desplegar ràpidament per la zona fins que van localitzar una altra tenda de campanya amb quatre homes, els quals van intentar fugir en diferents direccions per evitar ser detinguts.

Durant la inspecció es va localitzar canonades d'un sistema de regadiu similar al que ja s'havia desmuntat en operatius anteriors, el qual constava d'una bassa, un generador i una bomba per regar la plantació.

En total, els mossos van localitzar i desmantellar un miler de plantes amb un estat de creixement que anaven del mig metre al metre d'alçada.

Els detinguts van passar divendres a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Valls, qui en va decretar la llibertat amb càrrecs.