'Posa't la gorra!' compleix vint anys de sensibilització sobre el càncer infantil i juvenil a PortAventura World

L'AFANOC, que atén a un centenar famílies ebrenques i tarragonines, commemora deu anys de la Casa dels Xuklis

Actualitzada 11/06/2022 a les 13:33

Unes 3.000 persones han participat en la vintena edició de la festa 'Posa't la gorra!' organitzada per l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC).El recinte de PortAventura World ha acollit la iniciativa, que ha tingut com a plat principal la música i la sensibilització envers el càncer infantil i juvenil. En declaracions a l'ACN, la vicepresidenta d'AFANOC, Montserrat Florensa, ha reivindicat la tasca que l'entitat fa a través de la Casa dels Xuklis.Es tracta d'un projecte d'acollida per a famílies amb nens i joves amb càncer que enguany compleix deu anys i que mira al futur amb voluntat de seguir creixent. Actualment, l'AFANOC atén un centenar de famílies de les comarques tarragonines i ebrenques.