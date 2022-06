La vallenca Mariona aconsegueix el bitllet per a la gran final d'Eufòria

La cantant es postula com a favorita després de ser escollida com a segona finalista en la gala més vista i amb més vots del programa

Actualitzada 11/06/2022 a les 12:16

La cantant vallenca Mariona va guanyar-se ahir un bitllet per a la final del Talent Show de TV3 Eufòria, després de ser escollida per al vot del públic en la gala més seguida i amb més vots d'aquest nou format de la televisió pública catalana.Fins a 398.000 espectadors amb una espectacular quota de pantalla del 25,7% van seguir aquesta penúltima edició del programa que decidiria, sense intervenció del jurat, els acompanyants de Triquell, el primer finalista, per a la gran final del programa, que s'emetrà divendres que ve.La cantant de l'Alt Camp es jugava la plaça amb l'Edu, la Núria i el Pedro. Cadascun d'ells gaudia de dues actuacions. El cantant més votat després de la primera actuació es convertiria en el segon finalista, mentre que els tres restants es batrien per l'última plaça que donava accés a la gala definitiva en una segona actuació.'Believe' de l'artista californiana Cher, fou la cançó que li va donar a la de l'Alt Camp el seu bitllet a la gran final. Mariona va fer una actuació impecable, amb una coreografia, juntament amb un equip de ball, impressionant i una veu magnífica. Dels 122.000 vots registrats, el 47% ven decidir que la cantant vallenca fos la primera classificada de la nit, i la van convertir com la gran favorita per a la gala del pròxim divendres.En la segona ronda, i amb la classificació ja assegurada, Mariona va seguir amb la seva grandíssima actuació amb la interpretació d'«Amor particular» de Lluís Llach.En la segona ronda, la Núria, que va interpretar «Titanium» de Sia, després d'haver interpretat «Sobreviviré» de Mónica Naranjo en la primera, va aconseguir el segon i últim bitllet de la nit per a la gran final, deixant a les portes a l'Edu i el Pedro.El pròxim divendres al vespre a través de TV3 podrem veure com la vallenca Mariona, s'enfronta al Triquell i la Núria, per tractar de ser la vencedora d'aquesta primera edició del Talent Show Eufòria i, endur-se així, el contracte discogràfic que ofereix i l'oportunitat de cantar amb Miki Núñez la cançó de l'estiu de TV3 i al disc de 'La Marató'.