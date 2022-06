Un veí d'Alcover, investigat pel maltractament de tres gossos de raça perillosa

Segons el Seprona, l'investigat tenia tres gossos, tots d'espècie potencialment perillosa, en deficients condicions d'higiene, amb falta d'aliment i sense cures veterinàries, en una finca d'Alcover.

Els animals van ser intervinguts preventivament en el mateix moment de l'actuació. Se'ls va prestar immediatament atenció veterinària i van quedar a disposició de l'autoritat competent.

Entre les negligències del propietari vers els animals hi ha la dolenta i mínima alimentació que donava als tres gossos -la qual cosa provocava contínues baralles entre ells en el moment que se'ls donava menjar-, a més d'estar en un estat higiènic sanitari «pèssim i inadequat», apunten fonts policials.

Aquestes circumstàncies havien provocat en algun d'ells greus seqüeles. En paral·lel a les diligències instruïdes, s'ha procedit a donar compte per via administrativa de les infraccions detectades sobre els fets, com no tenir identificats als gossos, per manca de xip, no estar registrats en el cens municipal, manca d'assistència veterinària, no disposar de documentació específica com a gossos potencialment perillosos i per no tenir l'assegurança de responsabilitat civil.

Els tres animals són un 'rottweiler', un 'staffordshire bull terrier' i un 'american standford'. L'animal en pitjors condicions era el de raça 'american standford'. Segons l'informe veterinari, presentava una condició corporal de primesa extrema, desnutrició greu, dermatitis d'alopècia, amb ferides a les extremitats i la cua, i lesió conjuntival amb exteriorització de la tercera parpella.

Les diligències s'han lliurat al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Valls.