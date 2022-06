Mariona, a un pas de la final d'eufòria

La cantant vallenca aspira a convertir-se aquest vespre en finalista del 'talent show' català

Actualitzada 09/06/2022 a les 21:24

Amor particular, de Lluís Llach, i Believe, de Cher. Aquests són els dos temes que afrontarà Mariona Escoda, concursant d'Eufòria, aquest mateix divendres. Amb el primer tema, un clàssic del cantautor de Verges, la concursant vallenca podrà mostrar el seu magnífic registre vocal. Amb el segon, a més d'una interpretació perfecta, haurà de convèncer el públic amb una coreografia digna de la gran diva que és Cher.

La gala d'aquest divendres del talent show català servirà per escollir els dos últims finalistes del concurs, després que la setmana passada el jurat va determinar que el Triquell es convertís en el primer classificat. Ara, queden quatre concursants que opten passar a la final: la Mariona, el Pedro, l'Edu i la Núria, que s'ho jugaran tot al vot del públic. Primer es farà una primera ronda d'actuacions, i tot seguit el públic votarà. Qui tingui més vots, es convertirà en el segon finalista del programa. Tot seguit es farà una segona ronda i, de nou, el públic escollirà el seu favorit, que serà el tercer i últim finalista del programa. Per tant, en aquesta dotzena gala el jurat i el VAR musical no tindran poder per escollir els finalistes ni enviar ningú a la zona de perill: tot recaurà en la decisió del públic. Els tres finalistes s'enfrontaran a la gala final d'Eufòria, que es farà el divendres 17 de juny.

La Mariona Escoda arriba a aquesta gala com una de les favorites, després d'haver superat tots els programes sense haver estat mai nominada i amb el jurat i el públic rendit al seu talent i versatilitat, que ha demostrat sobradament en les successives actuacions (fins al punt que Lildami, membre del jurat, es va confessar Marioner després de veure-la interpretar I drove all night de Celine Dion). Entre les seves actuacions més recordades hi ha el Crazy in love de Beyoncé, Cheap thrills de Sea o Me cuesta tanto olvidarte de Mecano.

Mariona Escoda va néixer a Valls l'any 2001, ha estat vinculada al món de la música des de petita i té formació en violí, piano, i cant. Actualment, està estudiant la carrera universitària de Logopèdia, uns estudis que no ha deixat de banda tot i participar a Eufòria. De fet, aquests dies s'ha estat examinant a la universitat en paral·lel a la preparació i emissió de les gales.