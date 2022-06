La Xarxa Santa Tecla concentrarà l'atenció a turistes en quatre centres del Penedès i el Tarragonès

Avís a la població turística

Per garantir una correcta atenció a la població desplaçada per vacances, la Xarxa Santa Tecla recomana contactar amb el centre de salut abans d'anar-hi per concertar hora i dia de visita. Aquest contacte previ es pot fer bé a través de la web www.xarxatecla.cat o als diferents telèfons de contacte habilitats per a cadascun dels centres de salut.