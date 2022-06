L'AP-7 entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta tindrà un tercer carril

El secretari general d'Infraestructures anuncia que el projecte constructiu estarà enllestit enguany

Actualitzada 10/06/2022 a les 11:38

El govern espanyol ha anunciat que ampliarà el tram de l'AP-7 entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta amb un tercer carril. El secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Xavier Flores, ha avançat que el projecte constructiu estarà enllestit aquest any.En un acte de la Cambra de Comerç de Tarragona, Flores ha afirmat aquest divendres que la construcció d'aquest tercer carril millorarà la fiabilitat de la via i la seva funcionalitat, davant l'increment de vehicles que hi circulen arran de l'alliberació dels peatges. També ha explicat que es millorarà la connectivitat entre l'A-7 i l'AP-7 per adaptar els accessos entre aquestes dues vies d'alta capacitat.