Desconvocat el tancament dels treballadors de BASF a Tarragona a la seu de l'empresa

Els sindicats apunten que han mantingut una conversa amb la direcció i que dilluns es tornaran a reunir

Actualitzada 10/06/2022 a les 19:20

Els treballadors de BASF que estaven tancats a la seu de la companyia han donat per finalitzada l'acció de protesta aquest divendres.El tancament va començar dimarts a la tarda i hi han participat més d'una desena de membres del comitè d'empresa, representants dels sindicats CCOO, UGT i STR.Segons ha apuntat STR en un comunicat, en les darreres hores hi ha hagut converses amb la direcció i s'ha acordat que el pròxim dilluns es tornaran a reunir «per escoltar una nova proposta econòmica per part de BASF», han indicat en la nota.Els empleats reclamen un increment salarial que compensi la pujada de l'IPC del 2021 i no perdre poder adquisitiu.