Cambrils no permetrà la recollida de garrofes i olives en zones verdes municipals

La Generalitat considera que es podria afavorir la venda il·legal i robatoris en finques agrícoles

Actualitzada 10/06/2022 a les 18:04

L'Ajuntament de Cambrils no donarà autoritzacions per a recollir garrofes i olives en zones verdes municipals, seguint els consells de la Generalitat i dels Mossos d'Esquadra, arran de la problemàtica dels robatoris d'aquests fruits. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va emetre una comunicació en la qual desaconsella donar permisos perquè aquestes olives i garrofes no són vàlides per a la recepció per part dels magatzems, ja que els productors han de garantir-ne la traçabilitat de l'origen.A més, des de Mossos es va informar l'ajuntament que l'any passat van trobar persones transportant garrofes i olives de procedència dubtosa i que utilitzaven l'autorització emesa pel consistori com a salvaguarda.