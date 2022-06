A la tardor es farà un simulacre d'accident químic amb confinament real de la població del Camp de Tarragona

Ho està preparant la Generalitat que ha iniciat una campanya de protecció civil relacionada amb el risc químic

Actualitzada 10/06/2022 a les 17:10

Protecció Civil ha iniciat una campanya informativa per explicar a la ciutadania què fer en cas de risc químic. D'entrada s'han fet fulletons i vídeos que responen preguntes freqüents sobre com actuar i que detallen els elements bàsics dels dispositius d'emergències. Així, s'incideix especialment en que cal confinar-se i no sortir al carrer o marxar en cotxe del lloc afectat. Els materials s'han editat en català, castellà, anglès i àrab. La directora general de Protecció Civil, Mercè Salvat, ha reiterat que de cara a la tardor es prepara un simulacre d'un accident químic amb confinament real de població del Camp de Tarragona, que també englobarà la indústria i administracions locals.

El fulletó de butxaca conté vint respostes sobre com actuar, confinar-se o explicant què són les sirenes d'avís a la població i com funcionen. D'aquest format se n'han imprès 50.000 exemplars. A banda, s'ha fet una versió ampliada amb 81 preguntes i respostes sobre la temàtica. Els vídeos van en la mateixa línia i estan pensats per distribuir-se per les xarxes socials i els mitjans de comunicació. La campanya es mantindrà durant el 2023 amb l'objectiu de conscienciar el màxim de població possible.

«És la resposta a la inquietud ciutadana. Ens van demanar què s'havia de fer i sobretot què no s'havia de fer», ha indicat la directora general de Protecció Civil, Mercè Salvat. «No s'ha d'evacuar, l'única opció és el confinament. Si soc al carrer, s'ha d'entrar a la botiga més propera i no anar a buscar els nens a l'escola», ha remarcat.

Per la seva banda, des de l'Ajuntament de Tarragona també s'han entregat punts de llibre, imants o díptics, i s'han mantingut converses a peu de carrer amb comerciants de la ciutat i entitats veïnals, tal com ha destacat la consellera de Seguretat Ciutadana municipal, Cristina Guzmán. A més, des dels serveis territorials d'Interior al Camp de Tarragona s'han fet reunions i trobades amb ajuntaments afectats pel Plaseqta i amb associacions de veïns per explicar el contingut del pla d'emergències químiques.

Guzmán ha exposat que de moment encara no s'han fet xerrades obertes a la ciutadania, sinó que han estat específica als representants veïnals. «La participació amb les entitats no ha estat tan bona com esperàvem», ha reconegut arran de la baixa assistència, i ha avançat que buscaran altres mecanismes, com ara reunions telemàtiques, per arribar a les associacions.

«Després d'IQOXE sí que hi va haver molta participació, però amb el temps ha anat baixant», ha lamentat Guzmán. De fet, totes aquestes accions, juntament amb el retorn del Plaseqta, s'han començat a fer arran de l'explosió en aquesta empresa química el gener del 2020 -ja fa dos anys i mig- i del neguit de la població del Camp de Tarragona arran dels múltiples errors en la gestió de l'emergència.

Un altre aspecte amb el qual treballa la Generalitat és la instal·lació de sensors de substàncies químiques, que alertarien en cas de fuites. Salvat a recordat que a finals de l'any passat es va iniciar una prova pilot i ha comentat que durant el mes que ve s'anunciarà el detall del dispositiu previst, amb el número de sensors que s'instal·laran a l'entorn dels polígons petroquímics de Tarragona i quines substàncies analitzaran. «S'està treballant perquè la contractació sigui el 2022 o primer trimestre de 2023», ha detallat.