S'obren les inscripcions per a l'Estiu Jove de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

La Regidoria de Joventut ha programat quatre cursos i una gimcana per al jovent nascut a partir del 2010

Actualitzada 09/06/2022 a les 10:11

L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha obert les inscripcions per participar en el programa Estiu Jove. Fins al 27 de juny, pot inscriure's als dos cursos previstos al juliol; i fins al 18 de juliol, als cursos previstos a l'agost, a través de la pàgina web municipal.Els cursos de juliol duen per títol: «Revoluciona» i «Tres i acció!». El primer, programat del 4 al 15 de juliol, d'11 a 13 h, proposa un «viatge per iniciar un recorregut al voltant d'un/a mateix/a, a través de l'autoconeixement i la descoberta, un espai de seguretat i d'autocura on poder gaudir d'un temps propi de qualitat», a càrrec de la terapeuta Gestalt Esther Sánchez, la musicoterapeuta Romina Rótulo i la coach PNL (Programació Neurolingüística) Verónica García; i el segon, que es farà del 18 al 28 de juliol, de 10 a 13 h, està dirigit a qui vulgui aprendre a crear vídeos impactants, únics i de forma senzilla amb les tècniques bàsiques d'imatge i vídeo que ensenyarà Enric Margalef, d'Attic Lab.Els cursos que s'oferiran a l'agost es titulen «Tastet tecnològic» i «Cultura urbana». El primer anirà a càrrec de Dynamind Ments dinàmiques, que de l'1 a l'11 d'agost, d'11 a 13 h, endinsarà a les persones participants en el món de la tecnologia, treballant amb diferents eines: robòtica, disseny gràfic, programació Arcade, impressió 2D i 3D, creació de videojocs amb scrache, etc. Del segon se n'ocuparà Versembrant, del 22 al 30 d'agost, d'11 a 13 h, plantejant un recorregut per la tendència urbana actual a través del breakdance, el grafitti, el hip-hop i el rap, com a eina per posar l'estètica al servei de la crítica.El preu de cada curs és de 18 euros (el cost real de cada curs per persona és de 120€, aproximadament, i l'Ajuntament n'assumeix el 85% del cost). Hi ha una reducció del preu de les activitats en funció de la renda o les càrregues de cura acreditades, i es prioritza l'accés als i les joves que acreditin pertànyer als col·lectius següents: famílies monofamiliars, mares/tutores en situació de violència masclista o d'atur de llarga durada, mares/tutores majors de 52 anys o migrants i famílies amb altres responsabilitats de cura acreditada.A més d'aquests quatre cursos, que s'oferiran a l'Espai Jove de l'Hospitalet de l'Infant, el programa Estiu Jove inclou una gimcana. Al llarg de l'estiu, al Casal de Vandellòs (els dimarts i dijous a les 18 h) i a l'Espai Jove de l'Hospitalet (els dilluns i dimecres a les 18 h) es faran diverses proves, consistents en jocs, en què els i les joves competiran de manera individual o grupal i aniran acumulant punts segons la classificació en cadascuna d'elles. Guanyarà la persona que acumuli més punts al llarg de l'estiu.Els/les joves nascuts/des a partir del 2010 a més de participar en aquestes activitats podran acudir als dos espais joves, que estaran oberts de dilluns a dijous de 17 a 20 h. «L'objectiu és que els joves del municipi gaudeixin de les seves vacances i comparteixin activitats engrescadores i del seu interès», segons ha dit el regidor de Joventut, Diego Garcia.Per contractar personal extra, necessari per dur a terme aquestes propostes, la Regidoria de Joventut rebrà finançament del fons estatal Pla Corresponsables del Ministeri d'Igualtat a través del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. Per accedir a aquest ajut, l'Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp en relació amb el servei municipal de cura puntual per a nenes i nens de 0 a 14 anys.