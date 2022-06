L'operació contra els Trinitarios a Salou acaba amb nou detinguts

La Guàrdia Civil afirma que el grup planejava la mort del membre d'una altra banda

La Guàrdia Civil manté oberta i no descarta més detencions en l'operació Terminas que es va iniciar aquest dimecres a Salou contra un capítol de la banda dels Trinitarios. I ho ha fet amb un balanç de nou persones detingudes, entre elles el cap de l'organització a Salou, que també tenia vincles amb un altre capítol del grup a Guadalajara.Entre els detinguts hi ha també tres menors d'edat, que estaven integrats dins l'organització, molt jerarquitzada, d'aquesta banda juvenil. Segons ha explicat la Guàrdia Civil en un comunicat, la banda estava planejant posar fi a la vida del membre d'una altra banda per una revenja relacionada amb el tràfic de drogues.En la mateixa operació han pogut també resoldre un segrest amb lesions greus que es va produir a Guadalajara. Els detinguts van colpejar i apunyalar nombroses vegades un individu per introduir-lo en contra de la seva voluntat en el maleter d'un vehicle.En els registres realitzats durant l'operació a Salou s'han intervingut diverses armes de foc, matxets de gran mida i diferents objectes simbòlics relacionats amb Trinitarios, a més de diners en metàl·lic i documentació.Les investigacions per aquest cas es van iniciar l'estiu de l'any passat, quan la Guàrdia Civil a Tarragona va detectar un increment en les activitats delictives protagonitzades per joves, als quals de seguida se'ls va vincular al grup de Trinitarios i el tràfic de drogues.El dispositiu policial que ha permès desarticular aquest capítol dels Trinitarios a Salou estava integrat pel Grup d'Informació de la Comandància de Tarragona, el Comandament d'Informació de la Guàrdia Civil, el grup d'informació de la comandància de Guadalajara i el grup d'informació de Madrid, a més, indiquen, de nombrosos agents de les unitats territorials i Servei Cinològic, la Unitat Especial d'Intervenció i l'Agrupació de Reserva i Seguretat.