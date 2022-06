L'Ajuntament de Torredembarra invertirà prop de 350.000 euros en un projecte de foment de recollida de residus

La iniciativa, que consta de set accions, està finançada en un 90% amb una línia dels fons europeus

Actualitzada 09/06/2022 a les 10:55

D'altra banda, el consistori també rebrà 22.466 euros dels fons europeus per actualitzar la il·luminació i sonorització del Casal Municipal. El projecte té un cost total de 62.857 euros. Pel que fa als dos projectes de millores patrimonials i d'eficiència energètica a l'edifici del Castell i del Casal Municipal que també opten a subvencions de Next Generation, l'Ajuntament resta a l'espera de conèixer la resolució.

L'Ajuntament de Torredembarra invertirà 349.555 euros provinents del fons Next Generation en un projecte de foment de recollida de residus. La subvenció permet costejar el 90% de la iniciativa, que s'haurà de desenvolupar abans de l'1 de març de 2024 i haurà d'apostar per la implantació de taxes justes i bonificacions pel que fa a la generació de brossa. Les set accions que conformen el projecte inclouen la implantació del sistema de recollida porta a porta, la recollida comercial completa –incloent la fracció resta-, la recollida d'oli domèstic i tèxtil usat, la instal·lació de contenidors tancats que funcionaran amb targeta identificativa al centre urbà i l'adquisició d'un vehicle amb grua i biotrituradora per a la poda.