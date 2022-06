Inspecció de Treball conclou que l'Ajuntament de la Selva del Camp tenia una treballadora sense contracte

El sindicat COS denuncia que es tracta d'una irregularitat que afecta a 13 empleades del Servei d'Atenció Domiciliària

Actualitzada 09/06/2022 a les 14:29

Inspecció de Treball ha conclòs que l'Ajuntament de la Selva del Camp (Baix Camp) ha tingut una treballadora sense contracte durant un any. L'empleada ha prestat serveis com auxiliar del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) sense estar donada d'alta a la seguretat social ni tenir contracte laboral. L'afectada ha apuntat que el consistori li pagava mensualment per transferència bancària.La resolució obliga l'administració a reconèixer el temps de prestació de serveis a la seguretat social i inicia un expedient sancionador. Segons el sindicat COS, es tracta d'una irregularitat que afectaria tretze empleades, tot i que de moment només consta una denúncia.Els sindicalistes han criticat que ara l'ajuntament vulgui externalitzar el SAD.