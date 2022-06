Govern i vuit municipis impulsen un pla d'actuació per millorar l'ús del català al Camp de Tarragona i Baix Penedès

Generalitat, Diputació de Tarragona i vuit municipis del Camp de Tarragona i el Baix Penedès han signat aquest dijous el primer pla d'actuació a Catalunya per emprendre mesures a fi de millorar l'ús de la llengua catalana al territori. El pla pretén reforçar l'ús social que es fa del català en els mateixos ajuntaments i també a comerços i entitats d'acollida. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha animat la resta de municipis del país a adherir-se i que el pla pilot iniciat en comarques tarragonines esdevingui exemplar. S'ha escollit aquest territori per la seva diversitat lingüística. D'entrada es farà una diagnosi de la situació de la llengua. S'espera tenir resultats a finals d'anys i implantar accions a partir de l'any vinent.

La consellera de Cultura ha presidit la signatura del compromís d'adhesió al Pla d'actuació per la llengua al Camp i el Baix Penedès, impulsat conjuntament amb la Diputació i les poblacions de Botarell, Constantí, el Vendrell, Montbrió del Camp, Reus, Tarragona, Torredembarra i Valls. L'acte ha tingut lloc a Constantí amb presència d'alcaldes dels vuit municipis implicats.

El pla permetrà identificar àmbits especialment deficitaris pel que fa a l'ús de la llengua en aquestes poblacions i dur-hi a terme accions per millorar-lo. En aquest sentit, un dels objectius del pla és assegurar el compliment de la normativa lingüística per part dels ajuntaments, els consells comarcals i la Diputació, especialment pel que fa a la capacitació del personal i l'atenció lingüística.

També planteja revisar els mecanismes d'acollida lingüística per tal que arribin a tota la població nouvinguda, contribuir a fer complir la normativa de la llengua als establiments comercials, així com establir les prioritats en matèria lingüística dels diferents municipis adscrits al pla i implantar-hi les mesures que s'acordin. El document resta obert a la incorporació d'altres municipis i consells del territori.

Durant el seu parlament, la consellera també ha destacat que just aquest dimecres el Parlament aprovés la llei del català a l'escola i que la mateixa diversitat política que hi va haver també quedi reflectida en aquest pla pilot al Camp i el Penedès. «És la via que hem de seguir, el català és de tothom, pensem com pensem i vinguem d'on vinguem», ha afirmat Garriga.

Per la seva banda, el secretari de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha destacat la diversitat lingüística dels municipis tarragonins i ha assegurat que el pla ajudarà a detectar les seves necessitats, les quals es podran «extrapolat» a la resta de Catalunya. «No hi ha una preocupació específica perquè passen coses especialment greus en aquesta zona sinó que ens ajuda a tenir una mostra diversa per poder treballar millor», ha tancat Vila.