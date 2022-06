El Morell recupera les festes de carrer

L'Ajuntament ha anunciat un programa de jornades festives amb l'objectiu d'enfortir lligams entre els ciutadans

Actualitzada 09/06/2022 a les 12:24

L'Ajuntament del Morell recuperarà les festes de carrer aquest estiu després de les últimes absències per culpa de la covid. La regidoria de Cultura i Festes del consistori ha anunciat que amb l'arribada del bon temps el municipi tornarà a disposar d'aquests actes a l'aire lliure.Des de l'Ajuntament impulsen de nou aquest «programa de foment de jornades festives per donar suport i recuperar les nits a la fresca organitzades pels veïns del municipi», indica una de les regidores de l'àrea, M. Jesús Valldosera. «L'objectiu final és fer comunitat i enfortir lligams amb les persones que viuen al nostre costat», afegeix l'altra regidora, Mònica Casas.El consistori ha posat a disposició de la ciutadania una sèrie d'ajudes que facilitin econòmicament la realització de l'esdeveniment. Les persones interessades es poden informar de tots els detalls al Centre Cultural del Morell, de dilluns a divendres de 16 a 20 hores. Hi ha temps fins al 22 de juny.