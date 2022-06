No hi ha hagut cap persona afectada

Els Bombers han donat per extingit a les 12.53 hores d'aquest dijous l'incendi que afectava una compactadora de l'empresa Cator, dedicada al reciclatge d'olis residuals, a Alcover. A causa del foc s'ha activat el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona (Plaseqta) en fase d'alerta per risc químic, que també ja està desactivat. La companyia havia alertat de l'incident al 112 a les 10.18 hores. Poc després, els treballadors d'una benzinera propera a la zona han avisat que patien unes molèsties i, per això, s'ha activat, de forma preventiva, el pla.Els Bombers han establert un perímetre de 200 metres de seguretat i hi han treballat nou dotacions del cos. No hi ha hagut persones afectades.