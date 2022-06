Denuncien que al Camp de Tarragona fa tres setmanes que falta un aparell necessari per a l'atenció bucodental

Un sindicat de personal de primària de l'ICS reclama que també se'n posi un a Reus

Des de fa tres setmanes, l'atenció primària del Camp de Tarragona de l'ICS no disposa d'un ortopantomògraf, un aparell de raigs X que permet fer radiografies dels maxil·lars i les dents i que segons denúncia el sindicat CATAC-CTS/IAC, és una eina «indispensable per a poder fer una diagnosi adequada prèvia a moltes intervencions, entre elles les extraccions dentàries que es fan en els serveis de Salut Bucodental».El sindicat reclama que s'instal·li un d'aquests aparells a Reus, «perquè els mateixos ciutadans de Reus i els de la resta del Baix Camp i del Priorat, han de desplaçar-se a Tarragona per a fer-se una prova». El sindicat afegeix que avui en dia molts serveis privats d'odontologia ja en disposen i «el volum de població justifica amb escreix aquest nou servei a Reus».Pel sindicat es tracta d'una situació de «deixadesa», que aboca, afegeix, «a la població a buscar alternatives en el sector privat, amb el perjudici que això li comporta, sobretot als sectors més vulnerables».