El jutge imposa una indemnització d'un milió d'euros per la família de la víctima

Actualitzada 09/06/2022 a les 13:24

L'Audiència de Tarragona ha condemnat a 18 anys i 4 mesos de presó l'acusat de matar l'amant de la seva exparella a Vila-seca (Tarragonès). En concret, el jutge ha decretat 17 anys i mig de presó per assassinat amb traïdoria i deu mesos més per violació de domicili. L'home va cometre el crim la matinada del 27 d'agost del 2020 quan va propinar diverses punyalades a la víctima, que dormia en el domicili de l'exdona del condemnat.El magistrat també ha imposat a l'home una indemnització de 150.000 i 100.000 euros per a la mare i germana de la víctima i 750.000 euros per als tres fills. El judici, celebrat amb jurat popular, va quedar vist per sentència a principis de maig.