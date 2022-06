Porten un dia de protesta a l'interior de la companyia

Actualitzada 08/06/2022 a les 17:42

Més d'una desena de treballadors de BASF continuen amb el tancament que van començar aquest dimarts a la tarda en una sala polivalent del recinte industrial de la Canonja (Tarragonès) per reclamar un increment salarial que compensi la pujada de l'IPC del 2021 i no perdre poder adquisitiu, així com per denunciar el que consideren un bloqueig de les negociacions per part de l'empresa.Aquest dimarts al matí uns 200 empleats van fer una marxa lenta i van tallar l'N-340. En el tancament hi participen els membres del comitè d'empresa format per representants d'UGT, CCOO i STR.