S'amplia la zona de rec del pantà de Guiamets, amb un potencial per arribar a més de 500 noves hectàrees de cultiu

L'ampliació del rec del pantà de Guiaments és una reivindicació que van iniciar els pagesos de Capçanes i s'hi ha sumat els agricultors de la Serra d'Amós, Tivissa i Marçà i també dels Guiamets. El desembre del 2019 es va signar el contracte per executar l'obra, que ha costat 1,6 milions d'euros i que ha finançat en un 85% el departament d'Acció Climàtica. La resta la paguen els regants.

S'han instal·lat dues noves motobombes a l'estació de bombament dels Guiamets i s'han estès 35 quilòmetres de noves canonades i 35 nous equips hidràulics. Permeten fer arribar el rec de suport a dues noves àrees cap a Capçanes i Marçà i cap a la Serra d'Almos i Tivissa (Ribera d'Ebre). Amb l'ampliació s'han adherit a la Comunitat de Regants 46 nous agricultors i ja en són prop de 500. Podran fer arribar l'aigua del pantà dels Guiamets a 163 noves hectàrees de cultius, que se sumen a les prop de 1.400 hectàrees que ja es reguen a la zona del Baix Priorat. La infraestructura té un potencial per arribar a regar fins a 2.100 hectàrees, el que suposaria superar els 700 regants a la Comunitat.

El secretari d'Agenda Rural, Oriol Anson, acompanyat del director d'Acció Climàtica a Tarragona, Àngel Xifré, han presidit la posada en marxa de l'ampliació. Anson ha remarcat que amb el rec no només es garanteixen les produccions sinó que s'arrela la ciutadania al territori i sobretot la gestió d'aquest. «Assegurem produccions i l'activitat agrària i permetem prevenir incendis i al final tenir el país més equilibrat i desenvolupat al territori», ha defensat.

Produccions estables

La Comunitat de Regants Baix Priorat té un bagatge de mig segle en el cultiu amb rec de suport, però com ha apuntat el seu president, Josep Casadó, des que el van modernitzar el 2010, «va canviar moltíssim l'aprofitament de l'aigua i es va notar en els cultius». «La major part dels estius són secs i poder posar aigua en el moment precís que –la planta- ho necessita és molt important per estabilitzar les produccions i per a la renda del pagès», ha destacat Casadó.

En un escenari de canvi climàtic, els agricultors tenen clar que el rec és imprescindible. Antoni Bonfill, pagès de Capçanes i nou regant, ha destacat que el rec «és una assegurança» almenys contra la sequera que s'accentua amb el context climàtic actual. «Més que pels preus, el problema és el clima. Si demà fa una pedregada, no ens quedarà res i el rec no servirà, però cada any les sequeres són més fortes i podem pal·liar-les», ha apuntat. «És un rec de suport. Si no cal regar, no es fa. Serveix per garantir la producció no per sobreproduir», ha afegit.

I és que segons Casadó, els cultius que es reguen aconsegueix que el producte «sigui de més qualitat» i l'arbre fa brot per a l'any vinent. Les produccions predominants són les vinyes, que formen part de la DO Montsant, la cirera a Tivissa, i l'olivera a la serra i els Guiamets. En el cas del raïm, el rec de suport ha desmuntat els dubtes sobre la qualitat del raïm que resultaria de les vinyes amb rec de suport. «Per posar alcohol, la vinya necessita el sucre i si no té humitat no pot. Llavors la qualitat baixa moltíssim», ha detallat el president dels Regants del Baix Priorat.

Filtracions al pantà

Els Regants també pressionen la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre perquè repari el greu problema de filtració de l'aigua al pantà dels Guiamets. Casadó ha assenyalat que mentre la Comunitat de Regants del Baix Priorat gasta un hectòmetre cúbic d'aigua per al rec de suport, l'embassament perd per les filtracions un hectòmetre cúbic i mig. De mitjana, la concessió als Regants és de 2.205 metres cúbics per hectàrea i any.