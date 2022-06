Projecten una planta fotovoltaica a Cabra del Camp en la que hi podran invertir els residents de la zona

Els promotors, IGNIS i IB Vogt, han començat una campanya de captació d'inversors a partir de 500 euros

Actualitzada 08/06/2022 a les 18:55

La planta Merlot

Les empreses IGNIS i IB Vogt, empreses promotores d'una planta fotovolaica denominada Merlot a la localitat de Cabra del Camp, han iniciat a través de la plataforma Fundeen, la captació d'inversors entre els residents de la zona on estarà ubicada la planta, de manera prioritària.Segons que han explicat en un comunicat, «els veïns de 25 municipis de la comarca d'Alt Camp, amb els municipis de Barberà de la Conca i Sarral tindran l'oportunitat d'invertir de forma prioritària al projecte Merlot». La prioritat en la inersió la tindran, els veïns i les empreses de Cabra del Camp, on se situa la planta i posteriorment, «els de municipis limítrofs amb Cabra del Camp i, en tercer lloc, s'obrirà la convocatòria a la resta de municipis de la comarca de l'Alt Camp».La participació local d'inversió es presenta en forma d'un préstec subordinat de màxim 2.740.000€, a 15 anys, amb rendibilitat neta del 5,5% per finançar parcialment la construcció del projecte. Les aportacions a aquest projecte seran 500 euros l'entrada mínima i 274.000 euros la màxima.Segons detallen els seus promotors, «Merlot serà una planta fotovoltaica que comptarà amb 50MWp de potència. Són 1.666 hores equivalents i una producció anual de 87.063 MWh. L'energia renovable produïda per la instal·lació evitarà l'emissió anual de 25.000 tones de CO2.».El projecte ha estat promogut conjuntament per IGNIS i IB Vogt, especialistes en energies renovables, i en especial en energia fotovoltaica, que tenen un portfolio combinat de més de 24 GW i presència internacional.Una vegada superat el periode de captació de reserves, la previsió és que la planta comenci a construir-se a mitjans de 2023. La captació d'inversors es fa a través de la plataforma Fundeen, dedicada al finançament participatiu, «referent en inversió de projectes d'energia renovable a Espanya», afegeixen els promotors.I afegeixen que: «Aquesta entitat compta amb l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i està adherida als Principis d'Inversió Responsable de l'ONU. La companyia compta amb més de 11.400 usuaris registrats i ha gestionat inversions en projectes d'energies renovables per un valor superior als 6,8 milions d'euros i ha evitat la generació de 157 tones de CO2.».Les dades sobre el projecte es podran conéixer a la presentació que es farà el pròxim 21 de juny, a les 18.30 h a la sala multiusos 1 d'Octubre de l'Ajuntament de Cabra del Camp. Representants d'IGNIS, IB Vogt i Fundeen intervindran per exposar els principals punts del projecte Merlot i aclarir els dubtes dels veïns.