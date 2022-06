La nova campanya d'Estrella Damm promociona el llúpol de Prades

L'any 2014, l'empresa va iniciar un projecte per estudiar la viabilitat de cultivar aquesta planta al Baix Camp

Actualitzada 08/06/2022 a les 08:25

Complot, l'IPA amb llúpol de Prades. pic.twitter.com/BsceUOGKJh — Complot IPA Cat (@Complot_IPA_Cat) May 23, 2022

Estrella Damm ha emès la seva primera campanya de televisió per promocionar la seva cervesa Complot, l'IPA mediterrània elaborada amb llúpol Nugget de Prades.L'espot destaca l'ingredient del Baix Camp, la varietat Nugget, que aporta a la cervesa una amargor neta i de gran qualitat, així com tocs terrosos i florals subtils, que li donen el sabor característic de l'IPA mediterrània.L'any 2014, Damm inicia un projecte amb l'Ajuntament de Prades, l'Associació d'Amics de les Muntanyes de Prades i la Cooperativa de Prades amb un objectiu clar: estudiar la viabilitat de cultivar llúpol mediterrani a Prades, una regió amb un clima i una tipologia de terreny molt similars als de les grans regions productores de llúpol a nivell mundial.Després d'anys d'observació i diferents fases de cultiu, es va identificar que la varietat amarga Nugget era la que millor s'adaptava al terreny i es va iniciar la producció del llúpol de Prades.La nova campanya es podrà veure fins al 19 de juny a les xarxes socials de la marca, així com a televisió, ràdio, mitjans digitals i exteriors d'àmbit català.