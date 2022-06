Ercros espera obtenir un benefici de fins a 45 milions d'euros durant el primer semestre

La companyia adverteix sobre l'«alt nivell d'incertesa» per la guerra d'Ucraïna i el preu alt de l'energia

Actualitzada 08/06/2022 a les 10:04

Ercros ha anunciat aquest dimecres que en el primer semestre d'aquest any espera obtenir un benefici d'entre 40 i 45 milions d'euros davant els 20,26 milions d'euros del mateix període de l'any passat i un ebitda ordinari d'entre 70 i 75 milions d'euros davant els 44,5 milions d'euros dels sis primers mesos de l'any passat. En un comunicat, la companyia preveu que la tendència d'aquest any «serà positiva» i millorarà «clarament» els resultats del 2021 però també l'actual «alt nivell d'incertesa». En aquest sentit, apunta, com els riscos més importants, la guerra d'Ucraïna i l'efecte negatiu sobre el preu de les energies, el qual estima que continuarà sent alt però sense que se'n vegi afectat el seu subministrament.Ercros també constata que a nivell mundial hi continua havent «problemes seriosos en el manteniment de la cadena de subministrament de matèries primers» i que s'està traduint en un alentiment del creixement de PIB.D'altra banda, la companyia deixa entreveure de cara a la segona part de l'any que amb l'augment de la competència internacional d'altres zones amb costos energètics més baixos es pot produir un «cert debilitament» en el preu dels productes que comercialitza Ercros i que, considera, «dificultaria la translació a preus dels alts costos que probablement seguirem suportant».