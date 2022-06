Els residents de l'Infinitum tindran accés a tota l'oferta de Nàutic Parc a la Costa Daurada i l'Ebre

Acord de col·laboració entre el resort residencial i la gestora d'oci nàutic

Nàutic Parc i Infinitum han firmat un conveni de col.laboració per tal que els residents de l'exclusiu resort salouenc puguin accedir a tota la gama d'activitats que ofereix Nàutic Parc als seus 95 quilòmetres de litoral repartits per la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.

L'acord va ser rubricat per Joaquim Cristià, president de Nàutic Parc i Mari Luz Pujol, directora corporativa d'Infinitum.

Infinitum disposa de vivendes exclusives, tres camps de golf guardonats internacionalment, un Beach Club i restaurants, entre altres serveis, tot emmarcat en un projecte residencial d'alt standing.

Per la seva part, Nàutic Parc es dedica des de fa vint anys a l'oci nàutic. Amb l'acord, els residents d'Infinitum podran accedir als serveis i les activitats nàutiques que ofereix actualment, així com altres més específiques, fetes a mida per residents a que s'aniran incorporant a partir de la tardor-hivern al programa per trencar l'estacionalitat de la temporada.

Nàutic Parc, actualment ofereix oci al mar a les poblacions de Salou, Cambrils, Mont-roig i Miami Platja, Vandellòs i l'Hospitalet, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i Deltebre-Riumar.