Dow Chemical Ibérica busca aconseguir la neutralitat climàtica el 2050

Vol reduir al màxim les emissions de CO2 i alimentar els forns de gas natural del 'cracker' amb metà residual

Actualitzada 08/06/2022 a les 13:10

La multinacional química Dow Chemical Ibérica ha elaborat un full de ruta per ser una empresa neutra en emissions de carboni per al 2050.La primera fase consisteix a aconseguir la màxima reducció d'emissions de CO2 a través de projectes que inclouen l'ús d'energia renovable per alimentar les unitats de producció, l'electrificació de les turbines per motors o augmentar la flexibilitat de la matèria primera usada en els crackers.El director del Complex Industrial de Dow Tarragona i del Hub d'Operacions del Sud d'Europa, Ignasi Cañagueral, ha explicat que, en un intent d'avançar cap a una major sostenibilitat, la companyia va dur a terme el 2021 una parada en la Unitat d'Hidrocarburs de Dow.La parada, que va tenir una durada de 88 dies i va involucrar més de 3.400 persones, va permetre a la companyia reduir les seves emissions de CO2 en un 8% gràcies a la renovació de totes les instal·lacions elèctriques i a una nova turbina, entre d'altres millores tecnològiques.Abans d'arribar a la neutralitat climàtica, Dow Chemical preveu recollir, reutilitzar o reciclar un milió de tones mètriques de plàstic per al 2030 i aconseguir que tots els productes destinats a aplicacions d'envàs i embalatge siguin reutilitzables o reciclables per al 2035.Per a la segona i tercera fase, Dow pretén canviar la forma d'alimentar els forns de gas natural del cracker a través del metà residual del mateix procés i de la captura i emmagatzematge de CO2 i implementar tecnologies que actualment estan en desenvolupament.En termes econòmics, Dow Chemical Ibèrica va invertir a Espanya més de 50 milions d'euros el 2021, un 36% més respecte al 2020, i va augmentar tant els seus ingressos com les exportacions.